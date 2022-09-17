«المفوضية الليبية» تستبق الانتخابات بدورات تدريبية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا «منتدى مراقبي الجنوب»، ويستهدف التدريب على مراقبة العملية الانتخابية المرتقبة. يأتي ذلك فيما انتهت المفوضية من فعاليات دورة تدريبية توعوية أخرى عن «المخاطر الانتخابية».

وافتتح المنتدى، الذي سيستمر حتى الثلاثاء المقبل، عضو مجلس المفوضية أبو بكر مرادة، الذي قال إن المفوضية «أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة نزيهة، تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية تسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة»، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار «حرصت المفوضية على انتهاج سياسات تهدف إلى تشجيع ودعم شركائها في العملية الانتخابية، من خلال التواصل والتشاور معهم في جميع مراحلها».

وأضاف مرادة، أنه «إذا كانت الانتخابات هي أساس شرعية التداول السلمي على السلطة، فإن المراقبة الحيادية تشجع على المشاركة في المسار الديمقراطي، وتعزز قدرة المجتمع المدني على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالإجراءات والنتائج بغية الوصول إلى انتخابات تتسم بالشمولية والشفافية والمصداقية والحيادية».

ورأى أن هذا «لا يأتي إلا بمشاركة فعالة في عملية المراقبة وفق الأسس والمعايير المتعارف عليها دولياً، والتي تتلخص في الدقة المهنية والالتزام بالقوانين والأنظمة والحفاظ على النظام العام»، موضحاً أن المفوضية «تطمح من خلال تنظيم هذه اللقاءات التشاورية مع شركائها إلى تدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة، للخروج بدروس مستفادة وتوصيات بشأن تحسين الإجراءات تمهيداً للانتخابات القادمة».

وأوضح مرادة، أن «الجلسة الأولى التي بدأت أمس، تأتي في إطار جملة من الأنشطة التي تنفذها المفوضية خلال هذه الفترة للإبقاء على مستوى الجاهزية لتنفيذ أي عملية انتخابية تعمل عليها الأطراف السياسية».

ويشارك في هذه الجلسة، وحدة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بحضور مديري مكاتب الإدارات الانتخابية في مدن أوباري وسبها والشاطئ)، بجانب ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية.

وأجمع الحضور على أهمية هذه اللقاءات التشاورية كونها تعزز آليات التعاون في مجال عملية المراقبة، وتفتح المجال لتدارس مراحل العمليات الانتخابية السابقة للخروج بدروس مستفادة، فضلاً عن تحسين الإجراءات أثناء تنفيذ الاستحقاقات القادمة، مثمنين الدور الذي تضطلع به المفوضية وشركاؤها المحليون والدوليون، كشركاء فاعلين وأساسيين في عمليات التوعية والمراقبة.

وكانت المفوضية قد نظمت دورة توعوية عن «المخاطر الانتخابية»، التي نفذها قسم التدريب والإجراءات، التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية التعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي.