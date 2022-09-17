ليبيا الان

السفير الألماني يشدد على ضرورة الوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت أن لقائه الأخير مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، كان إيجابيًا.

وقال أونماخت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ناقشنا آخر التطورات السياسية في ليبيا، وشددت على الجهود الدولية للمساعدة في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار“، مؤكدًا أنه يجب على حكومة الدبيبة تسيير الأمور للوصول للانتخابات. 

هذا وكانت ألمانيا قد استضافت قبل أسبوع اجتماعًا دوليًا بشأن حل الأزمة السياسية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

الوسوم

ُ#ليبيا #مايكل أونماخت ألمانيا الانتخابات عبدالحميد الدبيبة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك