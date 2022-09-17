السفير الألماني يشدد على ضرورة الوصول للانتخابات

الوطن|رصد

أكد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت أن لقائه الأخير مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، كان إيجابيًا.

وقال أونماخت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ناقشنا آخر التطورات السياسية في ليبيا، وشددت على الجهود الدولية للمساعدة في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار“، مؤكدًا أنه يجب على حكومة الدبيبة تسيير الأمور للوصول للانتخابات.

هذا وكانت ألمانيا قد استضافت قبل أسبوع اجتماعًا دوليًا بشأن حل الأزمة السياسية بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.