أفريكا انتليجنس: الدبيبة سعى لمنع تعيين باثيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا

أكد موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة كان يسعى لمنع تعيين عبدالله باثيلي، مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.

وروى الموقع الاستخباراتي أن الدبيبة أرسل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، في الأول من سبتمبر الجاري، عن طريق مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أكد فيها تحفظاته على تعيين باثيلي.

وأوضح أن الرسالة تضمنت أن حكومة الوحدة الوطنية مندهشة من تعيين باثيلي، وسط تحفظات واضحة تشاركها مباشرة مع الأمين العام، وذكر أن حكومة الوحدة الوطنية أبدت استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في المشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذه المسألة.

وقال الموقع إن الدبيبة أعرب عن تحفظاته بشأن اختيار باثيلي، وذكر أن ليبيا تستحق اختيار المبعوث الأممي، بشكل أفضل، لافتاً إلى أن تصريحات السني مندوب ليبيا بالأمم المتحدة أزعجت أنطونيو غوتيريش ومختلف أعضاء مجلس الأمن بشكل كبير.