مجلس النواب يُهنئ الليبيين بيوم الشهيد

بنغازي 17 سبتمبر 2022 (وال- تقدم مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء بخالص التهانئ لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام ويصادف الذكرى (91) لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وأعتبر المجلس في تهنئته أمس الجمعة أن شيخ الشهداء عمر المختار؛ يُعد رمزًا للكفاح والنضال والجهاد ليس في ليبيا وحدها بل لكافة شعوب العالم الطامحة للحرية والاستقلال والرافض للاستعمار، ولكافة أشكال الظلم والاستبداد. (وال)

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