صحفية لـ عادل جمعة .. “كنا نتوقع أنك كبير”

الوطن / رصد

دخل عادل جمعة وزير ما يسمى الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة منتهية الولاية في تلاسن مع ادى الصحفيات أثناء مؤتمر صجفي بمقر مجلس الوزراء بطريق السكة، مطالبا إياها بعدم حضور أي مؤامرات صحفية أو اجتماعات له.

واعترض جمعة على الأسئلة التي وجههتها الصحفية له، خلال المؤتمر الصحفي قائلا لها “أنت هنا لتسمعيني.”

وبعد ختام المؤتمر، الذي بث على الهواء، طالب جمعة من الصحفية عدم الحضور مرة أخرى وقال لها “معش تحضري معاي”.

فيما ردت الصحفية قائلة: “كنا نتوقع أنك كبير”.

وعبر العديد من الصحفيين والنشطاء عن غضبهم من تصرف جمعة الذي طالبوه باحترام الصحفيين وانهم يقومون بواجبهم وليسوا في زيارة عائلية في بيته كي يطرد منهم من يشاء.