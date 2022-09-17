علي القطراني يؤكد على ضرورة دعم القطاعات الخدمية بالكفرة

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي فرج القطراني، اليوم السبت، على ضرورة مد خطوط مياه الشرب بمدينة الكفرة.

وعقد القطراني، اليوم في بنغازي، اجتماعا مع عميد بلدية الكفرة، عبدالرحمن عقوب، ومدير شركة الخدمات العامة الكفرة، بو بكر صادق بدر.

وحضر الاجتماع النائب عن الكفرة سعيد أمغيب.

وأكد القطراني على ضرورة دعم قطاع الكهرباء بالبلدية سواء عن طريق وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية، أو عبر لجنة إدارة الأزمة المكلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالكفرة لأهمية موقعها الاستراتيجي بجنوب شرق ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المختنقات التي تواجه سير عمل بلدية الكفرة، والمشاريع المتعثرة بالمدينة ومستوى الخدمات في القطاعات، خاصة بقطاع الصحة.

وشدد القطراني على دعم هذا القطاع، من خلال توفير احتياجات مستشفى الكفرة، حتى يقدم خدماته لأهالي المدينة على أكمل وجه.