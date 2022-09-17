جولة ميدانية لـ”المنفوخ” في تاورغاء ومصراتة لمتابعة أوضاع الشبكة الكهربائية

الوطن / رصد

أجرى المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ جولة ميدانية صباح اليوم السبت، لمدينتي مصراتة وتاورغاء؛ لمتابعة الاختبارات التشغيلية لمحطة مصراته الغازية بعد استبدال معداتها القديمة.

واطّلع المنفوخ والفريق المصاحب له على أعمال شركة “هيدرو ممتاز” المختصة بإنشاء خزانات الوقود بسعات تخزينية كبيرة، من أجل توطين وحدات توليد جديدة.

وتضمنت الجولة وفقا لما أعلنته الشركة العامة للكهرباء، اطلاع المنفوخ على وضع الشبكة الكهربائية في منطقة الكراريم، والوقوف على بعض المختنقات وحلحلتها؛ لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين، كما انتقل المنفوخ وفريقه إلى مدينة تاورغاء لاستطلاع الوضع الشبكة الكهربائية فيها وما تحتاجه من مواد لاستكمال بعض دوائر نقل الطاقة والخطوط الهوائية.

وتابع الفريق أعمال التجفيف على محول 30/220 ك . ف في محطة تحويل وسط مصراتة، والذي تعرض لأضرار منذ سنة 2011 وتم شحنه سنة 2019 والآن تجرى عليه أعمال تجفيف نتيجة الرطوبة العالية.