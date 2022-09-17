نقابة الصحفيين تستهجن طرد صحفية من مؤتمر صحفي لحكومة الدبيبة

العنوان

استهجنت، النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، اليوم السبت، تهجم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، على إحدى الصحفيات، في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في طرابلس.

وقالت النقابة، في بيان، إنها “تابعت المؤتمر الصحفي المنعقد عشية اليوم السبت 17 سبتمبر لأحد الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حيث وجهت إحدى الزميلات الصحفيات سؤالاً مباشراً فكان الرد غير لائق وقوبل بالرفض والطرد”.

وأضافت النقابة إنها “تستهجن مثل هذه الأفعال والإساءات ضد زملاء المهنة”، مؤكدة على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي كفلته المادة (14) من باب الحقوق والحريات العامة.

وأعربت النقابة عن “تضامنها مع الصحفية “زينب شرادة” في حقها بطرح أي سؤال على الجهات المعنية في حالة المؤتمرات الصحفية أو غير ذلك، حتى يتحصل المواطن على المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الرئيس درءاً للفتن والإشاعات وتعزيزاً للثقة بين المواطن والمسؤول أينما حل ووجد باعتبار أن وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين هم الوسيط بينهما” .

ودعت، النقابة كافة المسؤولين شرقا وغربا وجنوبا إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واحترام الصحفيين وتقدير جهودهم في ايصال المعلومة والحقيقة الى الشعب بعيداً عن أساليب “الترهيب أو التهديد”.