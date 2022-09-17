النائب العام يصدر قرارا بوقف إزالة منازل المواطنين في حي الأندلس

الوطن / متابعات

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارا يقضي بوقف إزالة منازل عدد من المواطنين في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في خطاب لمدير مكتب النائب العام موجه إلى رئيس الحرس البلدي، مشيرا فيه بالشكوى المقيدة تحت رقم “5030 / 2022” المقدمة من المواطن جلود علي إبراهيم وآخرين بشأن واقعة إزالة منازلهم الكائنة بمنطقة حي الأندلس بجوار نادي الرمال لغرض تنفيذ المخطط.

وأضاف الخطاب، أنه تنفيذا لتأشيرة المستشار النائب العام يوقف أي قرار إزالة إو إخلاء إلى حين استيفاء التحقيقات.