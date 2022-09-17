معزب: مجلس الدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة

نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري ” محمد معزب “، توصل المجلس لاتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة التي تحدث عنها المستشار عقيلة صالح.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل”.

كما أوضح أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معهاـ على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة . على حد تعبيره.

وأكد البرلماني الليبي مصباح دومة في حديثه لـلموقع ذاته ، عدم البت في القرار حتى الآن لعدم عرضه على المجلس حتى الآن..