“نقابة الصحفيين” تستنكر طرد “عادل جمعة” للصحفية “زينب شرادة”

الوطن / متابعات

استهجنت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين حادثة طرد الصحفية “زينب شرادة” خلال المؤتمر الصحفي أمس السبت، من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية عادل جمعة.

وأكّدت النقابة في بيان، حق الصحفيين في الحصول على المعلومة انطلاقا من مبدأ الشفافية المكفول بنص القانون، مبديةً تضامنها مع الصحفية وحقها في طرح أي سؤال على الجهات المعنية بالإجابة.

ووجهت النقابة دعوتها إلى المسؤولين للاطلاع بمسؤولياتهم واحترام الصحفيين وتقدير جهودهم في إيصال المعلومة والحقيقة إلى الشعب بعيدا عن ما وصفتها بأساليب”الترهيب والتهديد”.

وكانت الصحفية “زينب بن شرادة” قد تعرّضت السبت للهجوم من قبل الوزير عادل جمعة، على خلفية طرحها تساؤلات حول قرارات حكومة الدبيبة الخاصة بمنح أراضٍ ليبية للسفارات الأجنبية، أثناء مؤتمر صحفي للحكومة منتهية الولاية.