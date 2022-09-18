“رقابة الأغذية والأدوية” تعلن تشكيل فريق لمتابعة المخابز المغلقة

الوطن / متابعات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية زلتين عقده اجتماعا مشتركا السبت، مع عدد من رؤساء الأجهزة المعنية، لمتابعة المخابز التي جرى قفلها، نظرا لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية.

وأكد المركز عبر صفحته على فيسبوك، تشكيل فريق من المفتشين بمكتب زليتن ومكتب الإصحاح البيئي ونقطة جهاز الحرس البلدي بالمكتب، لإعادة التفتيش على تلك المخابز، مضيفاً أنه تم تطبيق كامل الاشتراطات في بعض المخابز، فيما مُنح بعضها الآخر مهلة لإتمام المطلوب.

وانعقد الاجتماع بحضور كل من رئيس نيابة النظام العام، ورئيس نيابة مكافحة الفساد، ومدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية زليتن، ومكتب الإصحاح البيئي، وأعضاء جهاز الحرس البلدي.