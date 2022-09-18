القطراني: الحكومة تولي مدينة الكفرة عناية خاصة لموقعها الاستراتيجي

الوطن/ متابعات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، على ضرورة مد خطوط مياه الشرب في مدينة الكفرة.

وشدد القطراني خلال لقائه بعميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، ومدير شركة الخدمات العامة الكفرة أبو بكر صادق بدر، أمس السبت، على ضرورة دعم قطاع الكهرباء بالبلدية سواء عن طريق وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية، أو عبر لجنة إدارة الأزمة المكلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال القطراني إن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمدينة الكفرة نظرا لموقعها الاستراتيجي، مناقشًا ما تواجهه البلدية من مختنقات ومشاريع متعثرة ونقص في الخدمات.

وأكد القطراني على أهمية دعم القطاع الصحي في الكفرة، من خلال توفير احتياجات مستشفى الكفرة حتى يتمكن من تقديم خدماته لأهالي المدينة على أكمل وجه.