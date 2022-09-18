عادل جمعة: “الدائري الثالث” سيرى النور قريبا مع مشروعات أخرى تنفذها شركات مصرية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عادل جمعة ” أن المكتب الاستشاري انتهى من أعمال مراجعة المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث، وهي المرحلة التي تبدأ من جنزور إلى مفترق طريق المطا.

وأشار جمعة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت إلى مناقشة عدد من المشاكل الفنية مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع،مؤكدا ان بعض المشروعات التي تنفذها شركات مصرية سترى النور قريبًا بعد الانتهاء من بعض الأمور الفنية والإدارية، خصوصًا مشروع الدائري الثالث .

وعن بعض المشروعات الاخرى التي تنفذها شركات مصرية أكد “جمعة” إن بعضًا منها لا يزال تحت المراجعة من ديوان المحاسبة، وأخرى في حاجة إلى تنفيذ الباب الثالث (باب التنمية)، فيما سترى مشروعات أخرى النور قريبًا خصوصًا ما جرى تنفيذه في العام الماضي..