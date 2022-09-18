أوحيدة: لن يختلف المبعوث الأممي الجديد عن سابقيه.. والحل في وضع خارطة طريق وطنية

توقع عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” ألا يختلف المبعوث الأممي الجديد ” عبدالله باتيلي” عن سابقيه، كون القرار الفاصل في حل الأزمة الليبية يحتاج لأحد أمرين، أولهما إرادة ليبية داخلية تضع خريطة طريق وطنية عادلة وفاعلة تُنفذ في معزل عن التجاذبات السياسية الخارجية وأجندتها المتباينة في ليبيا.

كما أشار عضو مجلس النواب ، في تصريحات صحفية للـ«الاتحاد»، إلى أن السيناريو الثاني يكون بتوافق دولي يأخذ لحد كبير مصلحة ليبيا بعين الاعتبار، موضحاً أن ذلك مستبعد، فكل دولة متدخلة في أزمة ليبيا تعمل للحفاظ على ما حققته من نفوذ وتحالفات في جغرافيا ليبيا السياسية المتباينة.

ومن المتوقع أن يباشر المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” عمله، رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.