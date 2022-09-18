أوحيدة: لن يختلف المبعوث الأممي الجديد “عبدالله باتيلي” عن سابقيه

الوطن /رصد

استبعد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن يتمكن المبعوث الأممي الجديد “عبدالله باتيلي” من تحقيق تقدم في الملف الليبي.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية إن المبعوث الجديد عبدالله باتيلي لن يكون مختلفا عن سابقيه، لا سيما وأن القرار الفاصل في حل الأزمة الليبية يحتاج لوضع خارطة طريق.

ورأى أوحيدة أن حل الأزمة يتطلب أحد أمرين: أولهما إرادة ليبية داخلية لوضع خريطة طريق وطنية وعادلة وفاعلة بعيداً عن التجاذبات، أو حصول توافق دولي يأخذ مصلحة ليبيا في الاعتبار، على حد تعبيره.