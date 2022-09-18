الزادمة يؤكد على ضرورة معالجة مختنقات جامعة سبها

الوطن / متابعات

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، الخميس برئيس جامعة سبها مسعود الرقيقي، وعدد من المسؤولين في الجامعة.

وقالت الحكومة الليبية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه الزيارة من الزادمة تأتي في إطار اهتمام الحكومة الليبية بحل مشاكل الجامعات والمراكز العلمية في جميع المناطق الليبية وفي مدينة سبها على وجه الخصوص.

وأكدت الحكومة أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على بعض الدراسات والتقارير التي تمس حياة المواطنين بالمنطقة الجنوبية، لاسيما الصادرة منها من قبل الخبراء.

وأكد الزادمة خلال اللقاء على ضرورة معالجة جميع المختنقات والمشاكل التي تعاني منها جامعة سبها، وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للارتقاء بمستوى و جودة العملية التعليمة بها.