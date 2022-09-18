ليبيا الان

الحويج: دعمنا التام للمشروعات الصغرى وأنشطة الأسر المنتجة

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، السبت، مع عميد بلدية درج، تجهيزات معرض التمور الذي ينطلق قريبا في البلدية، وإمكانية دعم الوزارة له.

 وحضر اللقاء رئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة، ومندوب مكتبِ تنميةِ الصادرات في البلدية.

 وتلقى الوزير دعوة لحضور فعاليات المعرض، وفق بيان صادر عن الوزارة.

 بدوه، أكد الحويج دعمه التام للمشروعات الصغرى، وأنشطة الأسر المنتجة، منوها بمساهمة هذه المعارض في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز النمو الاقتصادي..

الوسوم

الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك