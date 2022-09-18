الحويج: دعمنا التام للمشروعات الصغرى وأنشطة الأسر المنتجة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، السبت، مع عميد بلدية درج، تجهيزات معرض التمور الذي ينطلق قريبا في البلدية، وإمكانية دعم الوزارة له.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة، ومندوب مكتبِ تنميةِ الصادرات في البلدية.

وتلقى الوزير دعوة لحضور فعاليات المعرض، وفق بيان صادر عن الوزارة.

بدوه، أكد الحويج دعمه التام للمشروعات الصغرى، وأنشطة الأسر المنتجة، منوها بمساهمة هذه المعارض في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز النمو الاقتصادي..