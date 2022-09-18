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الزغيد: لا ينبغي مخاطبة جامعة الدول العربية بعد قبولها بـ”المنقوش”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

انتقد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بمخاطبة بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال الزغيد في تصريحات صحفية، إنه كان من الأجدر بهؤلاء ال 54 نائبًا الإعلان عن أنفسهم بدلاً من إرسال قائمة بأسمائهم إلى جامعة الدول العربية.

واتهم الزغيد أولئك النواب بتقاضي مرتبات دون حضورهم لجلسات مجلس النواب، وعبر التذرّع بحجج واهية.

وأضاف: “كان يفترض عليهم عدم مخاطبة بعثة الأمم المتحدة التي أربكت المشهد السياسي في ليبيا، ولا جامعة الدول العربية التي قبلت بوزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش”.

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#الأمم المتحدة #النواب إبراهيم الزغيد جامعة الدول العربية ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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