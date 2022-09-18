خبير إيطالي: قرار تخصيص أراضي للسفارات يحفز الشركات الأجنبية للعودة إلى طرابلس

قال الخبير الإيطالي والمستشار الإستراتيجي ” دانييل روفينيتي “: أن فيما يخص تخصيص أراضي لإقامة السفارات أعتقد أنه قرار متعلق بالأمن، حيث أن إنشاء ملاذ أمني للهياكل الدولية يمنعها من التورط مع الجماعات المسلحة، وذلك لن يكون جيدًا لصورة الدبيبة الذي يبدو أنه يحكم وضعًا فوضويًا وغير آمن، وسيكون هذا نزعًا لشرعية دوره .

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له أكد فيها ، أن هذا القرار يتضمن أيضاً محاولة خلق البيئة الأمنية المناسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في القدوم إلى طرابلس،

كما أضاف أن هذا القرار هو أولاً وقبل كل شيء إنشاء ملاذ أمني للهياكل الدولية ثم تحفيز الشركات الأجنبية على العودة إلى طرابلس