لنقي: مستوى حكومة الدبيبات “مُتدنٍ” حتى في التعامل مع الصحفيين

الوطن / رصد

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، تطاول وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية عادل جمعة، على إحدى الصحفيات أثناء مؤتمر للحكومة بـ”التدني”.

وقالت لنقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مستوى متدنٍ على كل الصُعد لحكومة الدبيبات حتى في آداب التعامل مع الصحفيين والصحفيات”.

وكانت الصحفية “زينب بن شرادة” قد تعرّضت السبت للهجوم من قبل الوزير عادل جمعة، على خلفية طرحها تساؤلات حول قرارات حكومة الدبيبة الخاصة بمنح أراضٍ ليبية للسفارات الأجنبية، أثناء مؤتمر صحفي للحكومة منتهية الولاية.