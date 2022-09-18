نقابة الصحفيين تستهجن طرد صحفية من مؤتمر لوزير الدبيبة

استهجنت، النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، أمس السبت، تهجم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عادل جمعة، على إحدى الصحفيات، في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس في طرابلس..

وقالت النقابة، في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها “تابعت المؤتمر الصحفي المنعقد عشية السبت 17 سبتمبر لأحد الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس حيث وجهت إحدى الزميلات الصحفيات سؤالاً مباشراً فكان الرد غير لائق وقوبل بالرفض والطرد”.

وأضافت النقابة في بيانها ، إنها “تستهجن مثل هذه الأفعال والإساءات ضد زملاء المهنة”، مؤكدة على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي كفلته المادة (14) من باب الحقوق والحريات العامة.

كما أعربت النقابة عن “تضامنها مع الصحفية “زينب شرادة” في حقها بطرح أي سؤال على الجهات المعنية في حالة المؤتمرات الصحفية أو غير ذلك، حتى يتحصل المواطن على المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الرئيس درءاً للفتن والإشاعات وتعزيزاً للثقة بين المواطن والمسؤول أينما حل ووجد باعتبار أن وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين هم الوسيط بينهما” .

ودعت، النقابة كافة المسؤولين شرقا وغربا وجنوبا إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واحترام الصحفيين وتقدير جهودهم في ايصال المعلومة والحقيقة الى الشعب بعيداً عن أساليب “الترهيب أو التهديد”..