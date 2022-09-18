بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تذبذب في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي حيث تسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين وتبقى الرطوبة النسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزيئا.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 32)مْ على الساحل بينما تسجل على مناطق الدواخل مابين(34-38 )مْ، وتسجل ارتفاع طفيف على أغلب المناطق خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-31)مْ على اغلب المناطق، وتكون على (اجدابيا – جالو والجغبوب)مابين(35-38 )مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).