الارصاد: رطوبة عالية وتذبذب للحرارة اليوم… وأمطار واجواء خريفية في هذا الموعد!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 18/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الرطوبة تبقى عالية على مناطق الشمال، مع تذبذب في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربىي حيث تكون معتدلة نسبيا هذا اليوم تتراوح مابين (30-32)مْ، ومابين(34-37)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد.

ووفقا للتقرير تبقى الأجواء دون تغير على باقي المناطق، مع تكاثر للسحب يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون الأجواء شبه خريفية اخر الاسبوع على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب قد يصحبها خلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة احيانا.

والله اعـــــــلم.