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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (18 سبتمبر 2022)

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من درنة الى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• البحر هادئ الى خفيف الموج
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الغد على الساحل من شحات الى درنة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل من درنة الى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1متر ويصل إلى 1.75 متر غدًا على الساحل من درنة الى طبرق.
• الرياح شمالية غربية الى بشمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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