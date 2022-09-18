الأرصاد الجوية: تذبذب في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

الوطن|رصد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنّ من المتوقع اليوم الأحد تذبذب درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، حيث تسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين، وتبقى الرطوبة النسبية عالية على مناطق الشمال.

وقال المركز إنّه في مناطق رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة، ستكون حالة السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيًا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على المناطق الساحلية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية على الساحل، وتسجل على مناطق الدواخل بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا على أغلب المناطق خلال اليومين القادمين.

أما في مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد، فقد أشار المركز إلى أنّ حالة السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانًا غدًا على الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتكون على أجدابيا وجالو والجغبوب بين 35 و38 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحماد، فإنّ حالة السماء تكون صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.