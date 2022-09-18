الأرصاد الجوية: رطوبة عالية شمالا وتكاثر للسحب على مناطق الجبل الأخضر 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن تبقى الرطوبة عالية على مناطق الشمال، مع تذبذب في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي،

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تكون معتدلة نسبيا هذا اليوم تتراوح ما بين (30-32)مْ، وما بين(34-37)مْ على الدواخل وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الغد.

وذكر المركز أن الأجواء تبقى دون تغير على باقي المناطق، مع تكاثر للسحب يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء شبه خريفية آخر الأسبوع على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب قد يصحبها خلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة أحيانا.