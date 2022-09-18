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وزير الاقتصاد يؤكد دعمه لأنشطة الأسر المنتجة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2022

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج دعمه التام  للمشروعات الصغرى،  وأنشطة الأسر المنتجة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع وفدٍ من بلدية درج متمثل في عميد البلدية ورئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة، ومندوب مكتبِ تنميةِ الصادرات في البلدية لمناقشة تجهيزات معرضِ التمور الذي  ستقيمه البلدية قريباً.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني، باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز النموِّ الإقتصادي.

وجرى خلال الاجتماع بحث مدى إمكانية دعم وزارة الاقتصاد لهذا المعرض،  وأشار الوفد إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني، باعتباره ركيزةً أساسية من ركائز النموِّ الإقتصادي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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