المقري: البقرة يهدد الدبيبة بسبب أراضي السفارات

الوطن /رصد

قال المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، إن المليشياوي آمر ما يسمى بكتيبة رحبة الدروع تاجوراء، بشير خلف الله، الملقب بـ”البقرة”، أصبح أكثر وطنية من الأحزاب التي تدعي أنها وطنية بتهديده رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إذا لم يتراجع عن قراره بمنح سفارات أجنبية قطع أراضي.

وأضاف المقري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “الأحزاب ترهلت بغض النظر عن حتى صدور بيانات شجب واستنكار لتفويت الدبيبة وحكومته الفاقدة للشرعية أصلا في أطهر بقعة في مدينة طرابلس كانت تنطلق من أحراشها وغاباتها هجمات المقاتلين الليبين ضد الوجود التركي وضد الوجود الطلياني وتحررت كقاعدة جوية قتالية لأمريكا على يدي الضباط الوحدويين الأحرار في ليلة الفاتح من سبتمبر 1969.. للأسف لم يعد الأمر إلا قاتم السواد”.