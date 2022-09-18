بويصير: التاريخ لا يتوقف عند نقطة «عمر المختار»

رأى محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن التاريخ لا يتوقف عند نقطة شيخ المجاهدين عمر المختار، بحسب قوله.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رحم الله عمر المختار، رمز الليبيين فى الجهاد، وكم أحوجنا اليوم لرموز أخرى كعمر المختار، رموز فى العلم والعمل والبناء والثقافة والإدارة النظيفة والفنون والرياضه”، على حد قوله.

وأضاف “التاريخ لا يتوقف عند نقطة، ولكنه يسير بنفس سرعة دوران الساعة، وهو في كل مرحلة من مراحله يطرح تحديات يتصدى لها المجتمع ويقوده فيها أبطاله، الذين هم رموزه، فعندما تعرضت بلادنا للغزو، انبرى المجاهدون يدافعون عن الأرض والعرض، وفي مقدمتهم عمر المختار”، وفقا لتعبيره.

وتابع “عندما ينطلق المجتمع في طريق البناء والتنمية، يحتاج إلى عمر مختار جديد في كل جانب من جوانب الحياة، كما أسلفت في البحث العلمي والتفاني في العمل، في البناء والتشييد، في الإبداع الثقافي والفني والرياضة، وفي الإدارة النظيفة الماهرة، فلنبحث عن هؤلاء ونحتفي بهم، هكذا هي الحياة، متجدده بوقائعها وأحداثها، وأيضا في قيمها وأفكارها”، بحسب وصفه.