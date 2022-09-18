الدرقاش: قرارات النواب في حق المحكمة العليا معيبة في الشكل والمضمون

هاجم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب قائلًا: “كل ما اتخذه عقيلة صالح من قرارات في حق المؤسسة القضائية هي عبارة عن مسامير تُدق في نعشها.

المؤسسة القضائية تفقد دورها المرجعي بعد التلاعب السياسي بها”.

وتابع: “هو أمر شاركت فيها المحكمة العليا بقرارها تجميد الدائرة الدستورية بدعوى عدم دخولها في الجدل السياسي، واليوم الجدل يطالها لتجد نفسها في موقع الخصومة مع عقيلة ونوابه” وفق تعبيره.

واختتم: “قرارات النواب في حق المحكمة العليا قرارات معيبة من حيث الشكل والمضمون ومخالفة للنصوص الدستورية والقانونية ولكن صدورها من مجلس النواب يضع المحكمة العليا في أتون معركة حامية الوطيس مع من يدعي أنه سلطة تشريعية” على حد تعبيره.