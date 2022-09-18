شركة الخليج العربي تعلن ربط بئرين في حقلي الحمادة والطهارة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الانتهاء من ربط بئر «A2» بحقل الحمادة مع حقل الطهارة «NC4».

وقالت الشركة في بيان: «إن فرق قسم الأنابيب أتمت عملية ربط البئر A2 بحقل الطهارة مع إجراء بعض التحويرات في الاتجاهات، بجهود متواصلة لعدة أيام».

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وأضافت أن «فرق العمل أنهت العمل بكفاءة بعد جهود من قبل مهندسي وفنيي قسم الأنابيب».

من أعمال ربط بئر (A2) بحقل الحمادة مع حقل الطهارة (NC4)، 18 سبتمبر 2022. (أجوكو)

من أعمال ربط بئر (A2) بحقل الحمادة مع حقل الطهارة (NC4)، 18 سبتمبر 2022. (أجوكو)