عبد العزيز: البرلمان عميل.. وسامح شكري مثل ما ذهب إلى قطر صاغرًا سيأتي إلى ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن مجلس النواب كارثة في ظل ما وصفها بـ “مهزله” عقيلة صالح التي لا حدود لها.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا لن ترى الخير في ظل وجود البرلمان الذي يغرق البلاد كل يوم بطريقة استخباراتية ممنهجة.

وأكد على ضرورة انتهاء عمل مجلسي النواب والدولة ويترشح للانتخابات القادمة خيرة أبناء البلد فالشعوب السلبية هي الضحية والنائمة.

وفيما يلي النص الكامل:

مهزلة البرلمان كارثة وعلى الشعب الاعتبار من الماضي، لليوم نرى مهزلة البرلمان وعقيلة التي لا حدود لها، السيناريوهات مستمرة والضحك مستمر وآخرها يفصلون على الجهاز القضائي وصمت من الجميع إلا مجموعة قليلة.

وعقيلة لا يخاف ونرى المهزلة 40 شخص جالسين لتشكيل قوانين ويمشوها علينا غصباً والشعب جالس في منزله.

تم القيام بلعبة الصخيرات ومن شارك فيها لا يريد أن يعترف بالكارثة التي ضربوا فيها حكم الدائرة الدستورية، البرلمان منتهي بحكم المحكمة واتفاق الصخيرات ما هذه الحكاية؟ والغرض عدم إقامة الانتخابات فهم لا يريدون قاعدة دستورية، مستغلين سيطرة حفتر.

فليذهب الجميع للجحيم ولتبقى ليبيا، كل ما بقي البرلمان كل ما غرقنا أكثر. استجدينا بمجلس الدولة، اخرجوا وأعلنوا استقالتكم وانتهاء الصخيرات وكونوا رجال لأن استمرار هذا البلاء يعني غرق البلاد.

ليبيا لن ترى خير في وجود البرلمان الذي يغرق البلاد كل يوم بطريقة استخباراتية ممنهجة، له 8 سنوات ومستمرين ليدخلوا ليبيا في وحل.

يجب أن ينتهي المجلسين ويترشح للانتخابات القادمة خيرة أبناء البلد. الشعوب السلبية هي الضحية والنائمة. موقفكم من قطر وموقفكم الآن والتاريخ موثق كل شيء، جوقة الإعلام كلها لم تؤثر في قطر وأتيتموها صاغرين ونحن الجوقة لن تؤثر فينا ونحن اقوى لأننا أقوياء. اتركونا وشأننا ولن ينفعكم عقيلة ولا إعلامكم.

زيارة عقيلة لقطر ونجل حفتر أتت قبل ثلاث ايام من زيارة السيسي لا تنظروا للأمور ببساطة يجب أن نكون واعين لما يدور حولنا لأن مصدر الحركة واحدة. أول أمس ذهب وفد برئاسة السيسي وهم أذله صاغرون لقطر، سامح شكري الذي هرب أمام كلمات المنقوش فكما أتيتم لقطر صاغرين ستأتون لليبيا صاغرين.

الحكومة المصرية لن تنجح بمعاملتها السيئة آخرها اللجنة القانونية حتى لا تترأس ليبيا القمة العربية، ستترأس ليبيا القمة العربية بإذن الله وسنخرج منتصرين في كل معاركنا السياسية والاستخباراتية وهذا يتوقف على أبناء بلدي ودرجة الوعي ونبذ السلبية وأن نكون موجودين في الميادين لنقول كلمة الفصل ضد البرلمان العميل.

