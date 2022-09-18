إدارة مطار طبرق تعلق العمل بالمطار احتجاجًا على “التهميش المتعمد”

الوطن| رصد

أعلنت إدارة مطار طبرق الدولي تعليق العمل بالمطار اعتبارًا من السبت وحتى إشعار آخر؛ وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”التهميش المتعمد” من مصلحة المطارات للمطار.

وقال مدير المطار سعد جاب الله، عبر صفحته على “فيسبوك”: “يعلق العمل داخل مطار طبرق لكل رحلات النفط والحقول، وكذلك رحلات الوقود والمسؤولين من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر”.

فيما أفادت مصادر إعلام ليبية أنّ جاب الله عقد اجتماعًا بفندق “دار السلام” مع مسؤولي طبرق، وذلك لإحاطتهم بما يتعرض له المطار من “تهميش” من حيث الرحلات الداخلية والخارجية، فضلًا عن الصيانات المستمرة، بحسب وصفه.