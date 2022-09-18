مكافحة الأمراض: 4 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 3.6% من إجمالي113 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثل للشفاء حالتين.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 03 حالات وفي سبها حالة واحدة.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.922 حالة منها الحالات النشطة: 17 حالة والمتعافين: 500.468 والٍوفيات: 6.437 حالة.