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المركزي يعلن وصول شحنة سيولة بقيمة 17 مليون إلى الكفرة 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة بقيمة 17 مليون دينار لمطار الكفرة قادمة من طرابلس. 

وأضاف الفريق وفقا لصحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص من الشحنة 8 مليون لفروع مصرف الجمهورية ومصرف الوحدة 5 مليون. 

وأشار إلى أنه خصص أيضًا من هذه الشحنة 4 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا. 

وأفاد الفريق أنه يعمل على نقل شحنات سيولة اضافية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أنه هذه الشحنة تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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