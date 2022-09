هيرتج: ما يجري في ليبيا له ارتباط بمفهوم الاستقرار في الشرق الأوسط الكبير

ليبيا – أكد تقرير تحليلي أن المفهوم الغربي “الاستقرار في الشرق الأوسط الكبير” لا يتوقف على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بل يمتد ليشمل نطاقًا مكانيًا أوسع.

التقرير الذي نشرته مؤسسة “هيرتج” البحثية الأميركية وتابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى أن ما يحدث في ليبيا له نتائج كبيرة أيضًا.

وأضاف التقرير أن الغرب لا يمكنه أن يتعامل مع الأحداث بمعزل عن ليبيا في ظل صراع النفوذ بينه والقوى العالمية الأخرى.

ترجمة المرصد – خاص

