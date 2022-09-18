الأمم المتحدة: لسنا قوة استعمارية ولا نفرض حلولا على الليبيين

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن العالم سيكون أسوأ بكثير من دون الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تلعب دورًا رئيسيًا في ليبيا واليمن والصومال وإثيوبيا.

وقال دوجاريك، في تصريح تلفزيوني: “إن الوضع في ليبيا صعب للغاية؛ حيث حدثت انتكاسات وخلافات كبيرة مؤخرا بين الفرقاء، فالأمين العام للأمم نجح في جمعهم ومحاولة العمل لصالح الشعب، لكنه لا يفرض حلولا، وعليهم العمل لصالح الليبيين ووضع مصلحة البلاد قبل كل شيء”.

وأضاف “نحن نساعدهم ونقدم لهم العون ولكننا لسنا قوة استعمارية والأمين العام لا يفرض حلا على الشعب الليبي أو القادة الليبيين وليبيا تحتل مرتبة عليا في أولويات الأمم المتحدة وأمينها العام”.

وأضاف “المنظمة الأممية تواجه تحديات خاصة مع الدول التي تتمسك بحق النقض الفيتو، فالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي”.