خلال افتتاح مطار مصراتة.. الدبيبة: من المهم توفير كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص وتنظيم عمله

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في افتتاح صالة المغادرة في مطار مصراتة الدولي المنفذة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال تأكيده في كلمته خلال فعاليات حفل الافتتاح أهمية دعم القطاع الخاص وتنظيم عمله من خلال اللوائح التنفيذية المنظمة وتفعيل الأجهزة والمصالح المنظمة للعمل.

وبحسب البيان، شدد الدبيبة على وجوب إعطاء الفرص الاستثمارية والتعاقدية لهذا القطاع، وقد تم إصدار التعليمات الصريحة والواضحة بشأنه لكافة مؤسسات الدولة.

