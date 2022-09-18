بورزيزة يؤدي اليمين القانونية بصفته رئيسًا للمحكمة العليا

الوطن| رصد

أدى رئيس المحكمة العليا الجديد “عبدالله بورزيزة”، اليوم، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”.

ونشر مجلس النواب بيانًا جاء فيه نصّ القرار بتعيين بورزيرة، وذلك بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، والقانون رقم 4 لسنة 2014 بشان اعتماد النظام الداخلي للمجلس، ومجموعة أخرى من القوانين.

وجاء في نهاية البيان: صدر القرار الآتي، المادة الأولى: يكلف السيد المستشار عبد الله محمد أبو رزيزة رئيسًا للمحكمة العليا، والمادة الثانية: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كلّ فيما يخصّه تنفيذه.