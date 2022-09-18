عبدالله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا

أخبار ليبيا 24

أدى رئيس المحكمة العليا المكلف من قبل المجلس المستشار عبد الله بورزيزة، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القبة.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الأحد عبر صفحته بـ فيسبوك.

وكان قد قرر مجلس النواب في جلسته الرسمية المنعقدة يوم الخميس الماضي في بنغازي تعيين المستشار عبدالله بورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا.

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت بالإجماع في أبريل 2021 على اختيار المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا، خلفًا للمستشار محمد الحافي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا