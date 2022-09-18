برئاسة السايح.. مجلس مفوضية الانتخابات يبحث تطوير منظومتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 September, 2022

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد اجتماعاً بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ضم عدداً من مديري الإدارات والأقسام وممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية بحث الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومات المفوضية، ومن بينها منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.