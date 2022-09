الزغيد: كان من المفترض على النواب ألا يخاطبوا بعثة الأمم المتحدة التي أربكت المشهد السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن أعضاء مجلس النواب الذين شكلوا كتلة برلمانية وخاطبوا بعثة الأمم المتحدة وعددهم 54 عضوًا كان الأجدر بهم الإعلان عن أنفسهم بدلًا من إرسال أسمائهم في قائمة إلى جامعة الدول العربية.

الزغيد أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن هؤلاء النواب الـ 54 يتقاضون مرتبات ولا يحضرون إلى جلسات مجلس النواب، ودائمًا ما يتحججون بحجج واهية.

ولفت إلى أنه كان من المفترض على هؤلاء النواب ألا يخاطبوا بعثة الأمم المتحدة التي أربكت المشهد السياسي في ليبيا، ولا جامعة الدول لعربية التي يعتبر موقفها سلبيًا تجاه ليبيا، بعد قبولها بوزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية.

