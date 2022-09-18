أمن بنغازي: البحث الجنائي يقبض على مطلوب في 11 محضر 

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد، أن قسم البحث الجنائي قبض على شخص مطلوب لدى مراكز الشرطة على ذمة 11 محضراً.

وأضافت المديرية أن المتهم مطلوب في قضايا منها النصب والسرقة والتهديد بقوة السلاح، وصادر بحقه حكمًا غيابيًا.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه عقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر منها خمسة محاضر بمركز شرطة البركة وأربعة محاضر بمركز شرطة رأس أعبيدة.

وذكرت المديرية أن المتهم مطلوب لدى قسم البحث الجنائي والمحاضر المطلوب فيها ما بين النصب والسرقة والتهديد.

وأفادت المديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم جمع المعلومات وتحديد أماكن تواجده وتم إعداد كمين له وضبطه.

وبينت المديرية أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.س.م من مواليد 1990 واعترف بما نُسب إليه من عمليات نصب وسرقة واعترف بأن آخر عملية نصب قام بها بالاحتيال على مواطن وأخذ مبلغ 1750دينار.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته للنيابة العامة.