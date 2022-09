ليبيا – كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس عقيلة صالح إلى روسيا خلال الأيام القريبة المقبلة.

المريمي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن الزيارة ستضمن بحث المصالح المشتركة بين البلدين.

ورجح انعقاد جلسة للنواب الأسبوع القادم، دون ذكر أي تفاصيل.

