بنغازي.. القبض على مطلوب بقضايا نصب وسرقة وتهديد

الوطن|متابعات

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على شخص مطلوب لمراكز الشرطة على ذمة 11 محضراً منها النصب والسرقة والتهديد بقوة السلاح، وصادر بحقه حكم غيابي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، إن القبض على هذا المطلوب جاء في إطار الخُطة الموضوعة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة لضبط المطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية والمطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر.

وأضاف البيان أن هذا الشخص مطلوب لدى المراكز على ذمة محاضر منها 5 محاضر بمركز شرطة البركة و4 محاضر بمركز شرطة رأس إعبيدة، ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي، والمحاضر المطلوب فيها مابين النصب والسرقة والتهديد.

وأكد البيان أنه وبعد ورود معلومات حول المطلوب “تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم جمع المعلومات وتحديد أماكن تواجده وتم إعداد كمين له وضبطه والانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.س.م من مواليد 1990، واعترف بما نُسب إليه من عمليات نصب وسرقة واعترف بأن آخر عملية نصب قام بها بالاحتيال على مواطن وأخذ مبلغ 1750 دينار، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته للنيابة العامة”.