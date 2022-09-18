محمد معزب: عقيلة لا يريد انتخابات ونوابه تركوه يسرح داخل المجلس دون التقيد باللائحة الداخلية

هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال إنه لا يريد أي انتخابات وخاصة البرلمانية منها، لافتاً إلى أنه يدرك أنها ستزيحه من السلطات الواسعة التي يتمتع بها من خلال مجلس

النواب.

وأضاف معزب في تصريحات صحفية، أن أعضاء مجلس النواب فرطوا في المجلس وتركوا عقيلة يسرح ويمرح فيه دون تقيد باللائحة الداخلية للمجلس ولا للاتفاق السياسي ولا الإعلان الدستوري وهذه نتيجة طبيعية

عندما توسد الأمور لمن لايستحقها، بحسب وصفه.

وأشار معزب إلى أن حظوظ مبادرة عقيلة قليلة وأن كان العالم يمر بأزمة كبيرة عالمية ولا يعطي للأزمة الليبية الاهتمام الكبير وكذلك جمود الأوضاع داخليا وغضب الشعب الليبي من تعاطي الطبقة السياسية التي جعلت تحقيق أهدافها الآنية الأنانية قبل كل شيء، حسب وصفه.

وأوضح عضو الأعلى للدولة أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحيات دستورية لحل مجلسي النواب والدولة ولا يملك أي صلاحيات تشريعية لإصدار قاعدة دستورية

أو قوانين انتخابية، مبيناً أن المجلس جاء نتاج عمل توافقي من خلال لجنة الحوار السياسي ومصيره مرتبط مع مصير حكومة الوحدة الوطنية.

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