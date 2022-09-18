معزب: المجلس الرئاسي لم يحقق أي إنجاز يذكر في ملف المصالحة الوطنية

نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري “محمد معزب” في تصريح الأحد مناقشة مساءلة تأجيل أو إلغاء شروط الترشح للرئاسة في المجلس.

وأشار “معزب” إلى أن “عقيلة صالح” لا يريد أي انتخابات وخاصة البرلمانية منها لأنه يدرك أنها ستزيحه من السلطات الواسعة التي يتمتع بها من خلال مجلس

النواب الذي فرط فيه الأعضاء بتركهم “عقيلة” يسرح ويمرح فيه دون تقيد باللائحة الداخلية للمجلس ولا للاتفاق السياسي ولا الإعلان الدستوري وهذه نتيجة طبيعية عندما توسد الأمور لمن لايستحقها، بحسب وصفه.

وتابع “معزب”: إن حظوظ مبادرة “عقيلة” قليلة وأن كان العالم يمر بأزمة كبيرة عالمية ولا يعطي للأزمة الليبية الاهتمام الكبير وكذلك جمود الأوضاع داخليا وقرف الشعب الليبي من تعاطي الطبقة السياسية التي جعلت تحقيق أهدافها الآنية الأنانية قبل كل شيء.

وأوضح أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صلاحيات دستورية لحل مجلسي النواب والدولة ولا يملك أي صلاحيات تشريعية لإصدار قاعدة دستورية

أو قوانين انتخابية، مبيناً أن المجلس جاء نتاج عمل توافقي من خلال لجنة الحوار السياسي ومصيره مرتبط مع مصير حكومة الوحدة الوطنية.

وفي السياق لفت “معزب” أن ملف المصالحة ملف كبير ومهم في طريق السلام والاستقرار وهي مهمة أنيطت بالرئاسي الذي لم يحقق أي إنجاز يذكر فيه، بحسب قوله.