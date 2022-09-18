بليحق: بورزيزة يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب 

العنوان – بنغازي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن رئيس المحكمة العليا عبدالله بورزيزة أدى اليمين القانونية أم رئيس المجلس عقيلة صالح.

وكان مجلس النواب ناقش خلال جلسة الخميس الماضي عدد من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.

وأوضح بليحق، أن المجلس خلص إلى التصويت بالإجماع على تكليف المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا.

وأضاف أنه في تلك الجلسة تم تم إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة ممن تقدموا باستقالاتهم.

وقال، إن المجلس قرر اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، وذلك خلفا للنائب السابق أحميد حومة، والذي تولى حقيبة وزارة الدفاع في حكومة باشاغا.

وأضاف المتحدث، أن المجلس قرر توجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه، وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وقال بليحق، إن المجلس قرر إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة.

وأفاد، أنه قرر تكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.