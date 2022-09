بن شرادة: المبعوث الأممي يواجه عددًا من التحديات على رأسها تدخل الدول في الشأن الليبي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يواجه عددًا من التحديات، وهي نفسها التي واجهت المبعوثين السابقين، وعلى رأسها تدخل الدول في الشأن الليبي مع صراع دولي وإقليمي على ليبيا.

بن شرادة اعتبر في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن ذلك هو التحدي الأكبر لأي مبعوث أممي.

وأوضح أن تعيين مبعوث أممي من القارة الإفريقية يؤكد أنه لن يكون قادرًا على حل الأزمة في ليبيا بمفرده، في ظل حالة الصراع والتنافس الدولي على ليبيا.

